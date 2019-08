Si sta discutendo di Atomica Bionda 2: potrebbe arrivare su una piattaforma streaming

Uno degli action movie migliori degli ultimi anni è sicuramente l'Atomica Bionda di David Leitch, per giunta anche cinecomic, essendo tratta da una premiata graphic novel, e durante il tour promozionale di Hobbs & Shaw proprio il regista è tornato a parlare del sequel, di cui a quanto pare si sta discutendo.

Di un sequel di Atomica Bionda se ne parla già da più di anno, con Leitch e la protagonista Charlize Theron interessanti a tornare per un secondo capitolo, e a quanto pare ci sarebbero delle discussioni in atto sullo sviluppo e la produzione del progetto. Il regista ha infatti confermato a SlashFilm che Atomica Bionda 2 è ancora in via di sviluppo e che potrebbe approdare su di una piattaforma streaming, anche se non ha voluto fare il nome della società interessata alla produzione. Queste le sue parole:



"Si sta ancora discutendo di un sequel. Non conosco però tutti i dettagli. In quel film sono stato noleggiato, ma sicuramente Kelly McCormick, mia moglie e partner di produzioni, sarà coinvolta come produttrice. È così che ho ottenuto il lavoro, prima di tutto. Vedremo poi per il futuro". Il fatto che ne parli così velatamente indica che il film potrebbe essere nelle primissime fasi di sviluppo e che non sappia davvero neanche lui come evolveranno le cose.



Nel frattempo vedremo il suo Hobbs & Shaw dal prossimo 8 agosto nelle sale.