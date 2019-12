Per le discussioni sul cinema, per Kevin Feige 'Internet è un inferno'

Al giorno d'oggi non mancano su Internet gli spazi per discutere di cinema, ma non sempre è stato così. Fino a non molto tempo fa i luoghi in cui parlare di film erano pochi, ma le cose sono drasticamente cambiate negli ultimi anni e non è detto che sia un bene. O almeno, così sembra pensarla Kevin Feige.

Il produttore e boss dei Marvel Studios è stato recentemente ospite della New York Film Academy, e oltre a parlare con gli studenti dei prossimi progetti come Shang-Chi ha affrontato una serie di argomenti collegati con la Settima Arte. In una conversazione con il moderatore Tova Leiter, partita dal processo di realizzazione dei film e da alcune dichiarazioni di Woody Allen, il discorso è caduto sull'affollamento degli spazi digitali destinati alle discussioni.

"Quando ho iniziato era letteralmente l'alba di Internet e dei blog sui film" ha ricordato Feige. "Ora viviamo nell'inferno in cui viviamo oggi, ma all'epoca pensavi: Wow, la gente ha opinioni sui film. E del primo X-Men non piaceva nulla e c'era la citazione: Beh, è un film Marvel, quindi sai che sarà brutto."

Kevin Feige non è certo l'unico a trovare un po' tossica l'atmosfera che si respira in Rete di questi tempi. Sono diversi i personaggi famosi e gli addetti ai lavori ad averne parlato, anche se ultimamente Henry Cavill di The Witcher ha dichiarato che la situazione gli sembra sfumata. Sembra addirittura, come ha raccontato Bob Iger, che la Disney abbia rinunciato lo scorso autunno a una potenziale acquisizione di Twitter a causa della cattiveria del popolo della rete.

Secondo Kevin Feige, ci saranno sempre più attori LGBTQ nei prossimi film Marvel.