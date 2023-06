Il discorso del Re, Colin Firth impiegò mesi per 'togliere' la balbuzie

Ogni attore fa un lavoro sulla propria voce e sul proprio atteggiamento per emulare al meglio personaggi realmente esistiti. Questo è successo anche per Colin Firth nella sua interpretazione di Giorgio VI ne Il discorso del Re, pellicola che lo ha visto conquistare un premio Oscar.

Per interpretare al meglio il sovrano inglese, affetto da una grave balbuzie, l'attore si fece aiutare da un coach vocale per sviluppare una parlata che avesse quello stesso tic e riuscisse ad essere il più naturale possibile. Ciò serviva a rendere gli insegnamenti del logopedista, interpretato da Geoffrey Rush, più reali possibili senza gli artefatti della recitazione. Questa totale immersione nel personaggio non aiutò Firth a scollarsi dal ruolo alla fine della lavorazione.

Le riprese de ll discorso del Re furono aiutate dall'importante ritrovamento degli appunti del logopedista del Re che aiutò Hooper a finalizzare la sceneggiatura del film. Colin Firth, dopo la fine delle riprese del film ebbe diversi problemi a rimuovere la balbuzie che si era autoimporto per interpretare Giorgio VI. L'attore impiegò diverso tempo (e l'intervento di un professionista) per tornare al suo modo di parlare senza ricadere nel balbettio che per mesi lo aveva accompagnato.

Se vi va di scoprire qualcosa di più della pellicola, vi consigliamo la nostra recensione de Il Discorso del Re, pellicola premio Oscar al miglior film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!