Ancora in discesa gli incassi: è un -70% rispetto allo stesso periodo del 2019

Altra giornata negativa dopo l'impennata di assenza causa Coronavirus: Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino è ancora in testa sopra Bad Boys 3, ma è l'intero mercato cinematografico ad essere in difficoltà.

Come con una vittoria comoda tramite safety car in Formula 1, il film con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria è tornato in testa con 36mila euro (media di 111 e un calo dell’85% rispetto alla settimana scorsa), mentre Bad Boys for Life si è piazzato al secondo posto con 31mila euro (media di 147). Non teme il Coronavirus l'uscita speciale dedicata al Commissario Montalbano, Salvo amato, Livia mia, che approda in terza posizione con 22.8mila euro e una media di 134, mentre al quarto posto troviamo Il Richiamo della Foresta, con 22.1 euro e una media di 96.

Chiude la top5 Parasite, con 20mila euro (media di 136 e un calo dell’85%), mentre a chiudere la top10 torna a sorpresa Dolittle: il film con Robert Downey Jr. è anche quello che meglio inquadra la drammatica situazione del botteghino italiano, dato che è riuscito a ritagliarsi un posto nella classifica con appena 4.377 euro, una media di 58 e un -82%, con soltanto 874 spettatori paganti.

Con i cinema chiusi in diverse regioni, quella di ieri martedì 25 febbraio è stata infatti una giornata molto negativa per il box office nottano: l'incasso complessivo è stato di 228mila euro, che equivale ad un clamoroso -70,10% rispetto al dato dello stesso periodo del 2019, quando invece il box office salì di ben 763.495 euro con Green Book al primo posto (con 129.795 euro, in pratica più della metà del totale di ieri).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla lista dei film rinviati per il Coronavirus, una lista purtroppo in continuo aggiornamento.