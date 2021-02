Disappointment Blvd, Joaquin Phonix protagonista del nuovo film di Ari Aster targato A24

Non è chiaro se si tratti dell'evoluzione ufficializzata del precedentemente noto Beau is Afraid o di un nuovo progetto sempre firmato dall'autore, dato che ne avrebbe diversi in cantiere, ma è Deadline a riportare in esclusiva che Joaquin Phoenix sarà il protagonista di Disappointment Blvd., nuovo film scritto e diretto da Ari Aster per A24.

Tornando con la mente a novembre, potrebbe comunque essere lo stesso progetto, pensando anche che l'outlet americano informa del fatto che "a fine 2020 per Phoenix non c'era nulla di confermato e si trattava soltanto di discussioni", mentre ora è ufficializzato sia lui come protagonista, il titolo del progetto - differente - e la A24 come produttrice, il che significa una reunion dopo i successi di Hereditary e Midsommar.



I dettagli sulla trama di Disappointment Blvd. sono tenuti ancora segreti, ma la storia è descritta come "un intimo ritratto decennale di uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi". In precedenza, guardando a Beau is Afraid, si parlava anche "di un protagonista estremamente ansioso" e di un "viscerale rapporto materno", ma non è chiaro se appartenga allo stesso progetto.



