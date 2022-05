Dirty Dancing, il sequel è ufficiale: scoprite tutti i dettagli

Si parla ormai da anni di un possibile sequel di Dirty Dancing, ma come in tanti altri casi, non si era ancora riusciti a raggiungere dei risultati concreti. Adesso, tuttavia, è arrivata l'ufficialità: avremo un nuovo film di Dirty Dancing.

Ebbene sì, Dirty Dancing avrà davvero un sequel, e non solo sappiamo già diverse cose al riguardo, come ad esempio chi lo dirigerà e di cosa parlerà, ma anche che vi sarà un grande ritorno: quello di Jennifer Grey.

In un'intervista esclusiva con Deadline, il regista designato per il progetto Jonathan Levine (Warm Bodies, 50 e 50), anche produttore e co-autore della sceneggiatura assieme a Elizabeth Chomko, ha infatti rivelato che il nuovo film vedrà tornare Grey sia come produttrice, sia come star del film nei panni di Frances “Baby” Houseman in una Catskills anni '90, sempre lì, nel villaggio vacanze Kellerman. Qui la sua storia si andrà ad intrecciare a quella di una giovane ragazza, creando un nuovo racconto di formazione dai numerosi strati e dalle più diverse sfumature.

"Mentre il Dirty Dancing originale è da sempre uno dei miei film preferiti, non ho mai pensato che un giorno ne avrei diretto il sequel. E attraverso la sua scrittura [portata a termine assieme a Elizabeth Chomko], mi sono innamorato dei suoi personaggi (vecchi e nuovi), del mondo di Catskills New York, delle musiche, che comprenderanno brani dal film originale ma anche tanto hip-hop anni '90..." ha affermato Levine "Non vedo l'ora di collaborare con Jennifer per mostrare questa bellissima storia d'estate, romanticismo e danza a una nuova generazione di fan. E a quelli di lunga data, vi prometto che non rovineremo la vostra infanzia. Eseguiremo il compito con sofisticatezza, ambizione e soprattutto amore".

I casting sono attualmente in corso, e si sta guardando tanto ad attori affermati quanto a nuovi volti del panorama cinematografico per quello che ci si aspetta sarà un ensemble che presenterà una combinazione di entrambi. Inoltre non si esclude la presenza di altri attori del cast originale, il tutto nel massimo rispetto di quel che è stato il film dell'87.

Per questo vi dovranno essere anche delle conversazioni con il Patrick Swayze Estate "Johnny è una parte del percorso di Baby nella storia" ha spiegato Levine "Questo film esiste in dialogo con l'originale. Vogliamo introdurre questa storia a una nuova generazione. Ma l'assenza di Johnny influirà molto su di essa, quindi sarà sì un coming-of-age, ma lo stesso varrà per il personaggio di Baby".

Saranno numerosi i brani e gli artisti che udiremo nella pellicola, tra i quali potremo forse trovare anche Alanis Morrisette e Liz Phair.

Le riprese del sequel di Dirty Dancing dovrebbero partire quest'anno, e si punta ad arrivare nelle sale nel 2024.