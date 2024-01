Dirty Dancing, una delle scene più iconiche in realtà era uno screening test!

Molto spesso le migliori scene sono frutto di una semplice improvvisazione. Questo è stato anche il caso di Dirty Dancing, cult con protagonisti Jennifer Grey e Patrick Swayze, nel quale, una delle scene più indimenticabili e romantiche del film nacque da una ispirazione dei due attori.

Nonostante i due protagonisti di Dirty Dancing si odiassero profondamente, la chimica tra di loro era più che palese sul grande schermo e capace di creare quella tensione necessaria per raccontare la storia d'amore tra la giovane vacanziera e l'affascinante ballerino. Fin dalla sua uscita, la pellicola è diventata iconica grazie alle sue coreografie e ad una scena finale in grado di entrare nella leggenda della storia del cinema, tuttora citata in tantissimi film e serie tv.

Uno dei momenti più romantici del film vede due attori coinvolti in un ballo che è poco precedente a quella che è la scena d'amore centrale della pellicola. Il momento tra i due viene ripreso in maniera molto spontanea come se i due interpreti stessero in qualche modo rifacendo qualcosa a loro molto familiare. Non è un caso, infatti, che quella particolare coreografia, fosse in realtà la stessa che entrambi avevano improvvisato al loro primo screening test, momento nel quale regista e produttori cercarono i capire se i due attori funzionassero insieme su schermo. Il ballo, originariamente, non sarebbe dovuto essere presente all'interno del film ma fu talmente accattivante da spingere ad inserirlo.

Anni dopo l'uscita del film, Patrick Swayze svelò il motivo per cui non volle mai essere coinvolto in un sequel di Dirty Dancing. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!