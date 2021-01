Dirty Dancing: tutto quello che sappiamo sul sequel con Jennifer Grey

Interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey, nei panni dell'indimenticabile coppia composta da Johnny e Baby, Dirty Dancing questa sera torna in TV sul canale 9. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni sul sequel annunciato da Lionsgate.

Lo scorso agosto, il CEO Jon Feltheimer ha confermato che lo studio era al lavoro su una nuova pellicola di Darty Dancing che avrebbe coinvolto anche la star della pellicola originale, promettendo un "tipo di film romantico e nostalgico che i fan del franchise stanno aspettando".

Il progetto è da non confondere con Dirty Dancing 2 (in originale Dirty Dancing: Havana Nights), rivisitazione del classico uscita nel 2004 che non ha alcun legame diretto con la storia d'amore tra Johnny e Baby.

I dettagli della trama del sequel, scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconic (La Llorona - Le lacrime del male) e affidato alla regia di Jonathan Levine (Warm Bodies), non sono ancora stati rivelati, ma la Grey in una recente intervista ha confermato che Patrick Swayze non verrà sostituito nel ruolo di Johnny. "Tutto quello che posso dire è che non c'è modo di sostituire qualcuno che è morto. Non si può provare a ripetere qualcosa di così magico. Bisogna semplicemente fare qualcosa di diverso" ha dichiarato l'attrice a People.

Al momento il film non ha ancora una data di uscita.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Dirty Dancing e ad uno speciale sui film di ballo che comprende anche Flashdance e Footloose.