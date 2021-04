Dirty Dancing, quando Patrick Swayze spiegò: 'Ecco perché è ancora così amato'

Dirty Dancing non è solo sensualità, canzoni iconiche e scene di danza indimenticabili: secondo Patrick Swayze, il compianto protagonista del film del 1987, il segreto dell'opera incentrata sulla storia d'amore tra Baby e Jhonny è da ricercare altrove.

"Ha così tanto cuore, secondo me. Non si tratta solo di sensualità. Si tratta di persone che cercano sé stesse, di questo giovane istruttore di danza che sente di essere nient'altro che un prodotto, di questa ragazza che capisce di far parte di una società che le impone mille restrizioni quando lei ha questo modo fantastico di vedere le cose" furono le parole dell'attore.

Swayze, ricordiamo, morì nell'aprile del 2009 a soli 57 anni a causa di un cancro al pancreas diagnosticatogli nel gennaio dell'anno prima: la sua carriera comprende film come Alba Rossa (causa del pessimo rapporto con la co-protagonista di Dirty Dancing Jennifer Grey), Ghost - Fantasma e Donnie Darko, mentre nel 2004 era apparso proprio nel sequel del film di Emile Ardolino, Dirty Dancing 2.

Vi trovate d'accordo con le parole di Patrick Swayze? Credete anche voi che le scene di ballo non siano il vero motivo del perdurante successo di Dirty Dancing?