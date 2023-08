Dirty Dancing, perchè Patrick Swayze non ha mai voluto partecipare ad un sequel?

Quando si realizzano progetti di successo, molto spesso diventa quasi una conseguenza naturale pensare ad un sequel. Dopo l'enorme successo che Dirty Dancing ebbe alla sua uscita, i produttori pensarono di realizzare un seguito della storia con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Il principale ostacolo nella realizzazione del seguito fu proprio l'attore protagonista che si è sempre definito "non particolarmente fan" dei sequel. In un periodo della sua carriera nel quale Swayze stava cercando in tutti i modi di svincolarsi dallo stereotipo della sua immagine che si era cucito intorno, avere un personaggio così "incollato addosso" non sarebbe sicuramente stato un punto a suo favore. Nel 2004 è arrivato nelle sale Dirty Dancing 2 che si rivelò immediatamente un flop e non aveva alcun legame con il film del 1987.

Non tanto tempo fa era stato annunciato un sequel di Dirty Dancing con protagonista Jennifer Grey che, secondo gli alti vertici della Lionsgate sarebbe dovuto essere romantico e molto nostalgico. All'epoca dell'uscita del primo capitolo si pensò quasi immediatamente di realizzare un sequel ma il "no" di Swazey fu talmente categorico da togliere l'entusiasmo a tantissime persone coinvolte nel progetto.

La storia di Dirty Dancing è stata sempre caratterizzata dalla profonda rivalità tra i due protagonisti che, fortunatamente, fu risolta nel corso degli anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!