Dirty Dancing, Jennifer Grey: 'Quando ho rifatto il naso sono diventata invisibile'

La star di Dirty Dancing Jennifer Grey ha recentemente rivelato nel suo libro di memorie Out of the Corner di come i due interventi al naso subiti all'inizio degli anni '90 la abbiano tagliata fuori da Hollywood.

Come molti sapranno l'attrice ha vissuto un momento d'oro negli anni '80, quando il film con Patrick Swayze le ha regalato la celebrità. Si pensava a quel punto che la sua carriera sarebbe esplosa, ma così non è stato. Perché? A causa del suo naso. O almeno così dice l'attrice.

Infatti Grey ha subito due interventi all'inizio degli anni '90 che le hanno modificato il naso, rendendola secondo molti "meno riconoscibile" di prima. La giovane attrice aveva ricevuto molte pressioni dalla madre per modificare il suo naso, convinta da questa che la sua carriera sarebbe migliorata. Ma così non è stato, e Grey lo ha capito nel corso di una premiere dove si è presentata subito dopo gli interventi.

"Quella era la prima volta che uscivo in pubblico" ha raccontato l'attrice. "E divenne una cosa tipo, l'idea di diventare completamente invisibile, da un giorno all'altro. Agli occhi del mondo, non ero più me stessa. E la "cosa strana" era proprio che era per quella cosa per cui ho resistito nel corso di tutta la vita, ed ero così arrabbiata con mia madre per avermi sempre detto che avrei dovuto rifarmi il naso. Credevo davvero che stesse capitolando. Ho davvero pensato che significasse arrendersi al campo nemico. Ho soltanto pensato: 'Sono brava abbastanza. Non avrei dovuto farlo.' Questo è davvero ciò che ho sentito. 'Sono abbastanza bella.'