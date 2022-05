Dirty Dancing, Jennifer Grey: 'Matthew Broderick non pensava avrei ottenuto il ruolo'

Sembra che non tutti fossero così convinti (e contenti) che Jennifer Grey potesse ottenere il ruolo di Baby in Dirty Dancing, men che meno Matthew Broderick...

A rivelarlo a quanto pare è la stessa Jennifer Grey nel suo memoir Out of the Corner, come riporta anche il New York Post, che racconta di come la co-star di Una Pazza Giornata di Vacanza (Ferris Bueller's Day Off) e all'epoca suo fidanzato Matthew Broderick non fosse esattamente entusiasta all'idea che Grey potesse ottenere il ruolo di Baby Houseman in Dirty Dancing.

"Lui disse questa cosa strana, come a voler rassicurare sé stesso di ciò che stesse pensando e non fosse consapevole di stare dicendo tutto ad alta voce 'Non so perché mi preoccupo così tanto, tanto non c'è modo che possa ottenere quel ruolo. Sono certo che davvero chiunque farà il provino per questa parte'" avrebbe scritto nel libro.

Non sappiamo adesso cosa pensasse Broderick ai tempi... Certo è che poi la Grey la parte in Dirty Dancing l'ha ottenuta, e questa ha contribuito a lanciare definitivamente la sua carriera d'attrice. Non solo, ma ora che è stato ufficialmente annunciato un sequel di Dirty Dancing, la vedremo anche tornare nei panni di Baby quando la pellicola arriverà sugli schermi.