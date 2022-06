Dirty Dancing 2: svelata la data di uscita del sequel con la storica Jennifer Grey

Dirty Dancing sta per tornare sui nostri schermi con un sequel. La conferma ufficiale è arrivata lo scorso Aprile durante il CinemaCon. Adesso arriva finalmente una data: ecco quando potremo vedere il sequel del celebre cult degli anni '80!

Il film arriverà in sala il 9 Febbraio 2024, e vedrà il ritorno di Jennifer Grey nei panni di Frances "Baby" Houseman, che torna al Kellerman's Resort tre decenni dopo gli eventi del film, negli anni '90. Dirty Dancing 2 sarà scritto da Elizabeth Chomko, Jonathan Levine, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Elemento importante e sicuramente delicato da trattare per questi sarà l'eredità di Patrick Swayze, venuto a mancare nel 2009 e dunque assente nel sequel.

Levine, che oltre a scriverlo sarà anche regista di Dirty Dancing 2, ha parlato della responsabilità che si ritrova sulle spalle e della gioia che ha provato quando ha ricevuto la notizia. "Anche se l'originale Dirty Dancing è sempre stato uno dei miei film preferiti, non avrei mai immaginato di dirigere il sequel" ha ammesso il regista. "Attraverso il processo della co-scrittura, mi sono innamorato dei personaggi (nuovi e vecchi), del mondo della Catskills New York degli anni '90 e della musica, che varierà andando dalle canzoni del film originale all'hip hop degli anni '90. Non vedo l'ora di poter collaborare con Jennifer [Grey] per portare questa bellissima storia di estate, romanticismo e danza a una generazione nuova di fan. E a quelli di lunga data, prometto che non rovineremo la vostra infanzia. Ci approcceremo al lavoro con raffinatezza, ambizione e, soprattutto, amore".