Dirty Dancing 2, Jennifer Grey:'Ci siamo chiesti quale fosse la storia da raccontare'

Dopo l'annuncio della produzione di Dirty Dancing 2, l'attenzione dei fan si è alzata rapidamente nel corso delle settimane. D'altronde stiamo parlando di un titolo cult degli anni '80, che lanciò definitivamente la carriera di Patrick Swayze, così come quella di Jennifer Grey, protagonista femminile del film di Emile Ardolino.

Il sequel di Dirty Dancing è ufficiale e avrà al centro della trama nuove star ma Jennifer Grey ci sarà e l'attrice ne ha parlato di recente in un'intervista al Los Angeles Times.



"Guardare la storia dal punto di vista di ciò che accade dopo 30 anni mi entusiasma. Cosa accade a quella persona dopo aver vissuto quell'esperienza, che cosa le è successo e che cosa è rilevante in un momento diverso; cercare di guardarla attraverso uno sguardo differente" ha dichiarato Grey "Non ho alcuna intenzione di rifare il primo film o di competere con il primo film e di rendere il sequel migliore o altrettanto buono. Piuttosto la domanda è stata: quale nuova storia vogliamo raccontare?".



Jonathan Levine dirigerà e scriverà la sceneggiatura insieme a Elizabeth Chomko. L'uscita è prevista nel 2024 e ora la produzione sta scegliendo in che modo comporre il cast e chi saranno i protagonisti del film.



Dirty Dancing uscì nel 1987 e racconta la storia d'amore tra Baby Houseman (Jennifer Grey) e Johnny Castle (Patrick Swayze), istruttore di danza del resort nel quale la giovane si trova in vacanza con la propria famiglia.



Ecco la nostra recensione di Dirty Dancing, uno dei film più famosi della storia del cinema.