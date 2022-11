Dirty Dancing 2: Jennifer Grey sarà Baby, ma 'l'assenza di Patrick peserà sulla storia'

Mentre abbiamo metabolizzato l' annuncio di Dirty Dancing 2, arrivato a metà di quest'anno, la produzione si è messa subito all'opera per realizzare un sequel convincente e di tutto rispetto. Con il titolo non ancora rivelato, le riprese dovrebbe prendere il via la prossima primavera.

Nessuno può mettere Baby in un angolo! Questa frase oramai è storia e non solo del cinema. Dirty Dancing-Balli proibiti uscì nelle sale nel 1987 e subito consacrò nell'olimpo di Hollywood i due giovani protagonisti: Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Dall'uscita di quel film sono trascorsi 35 anni e finalmente qualcuno ha ben pensato di mettersi a lavoro per regalare ai fan un atteso sequel. Come già affermato dalla Grey, l'ambientazione sarà la stessa del primo film: ''Potete contare sul fatto che sarà da Kellerman's, che tornerà da Kellerman's!'', aggiungendo che la sua Baby: ''Avrà un bel po' di anni in più rispetto all'ultima volta che l'abbiamo vista e che altri personaggi del film originale si uniranno alla storia".

I fan dovranno quindi aspettarsi una storia nuova, ambientata negli anni '90 e quindi 30 anni dopo gli avvenimenti del primo film, sviluppatosi nell'estate del 1963. Ma attenzione, Jennifer Grey è sicura di una cosa: ''Non ho nessuna intenzione di copiare il primo film o competere con lui. Voglio una storia nuova''.

Una cosa, purtroppo, è certa. Dopo la morte dell'attore Patrick Swayze nel 2009, la storia inevitabilmente risentirà di tale perdita. Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama, ma il regista Jonathan Levine ha già annunciato che il film non ignorerà l'eredità del compianto Swayze: ''L'assenza di Johnny peserà sulla storia''.