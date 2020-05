Il Diritto di Opporsi: Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx arrivano in digitale

Il Diritto di Opporsi, dramma illuminante che porta sul grande schermo una delle storie più importanti del nostro tempo con protagonisti Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson, arriva finalmente in digitale, e per l'occasione la Warner Bros. ha pubblicato su YouTube i primi dieci minuti.

Il film sarà disponibile a partire dal 14 maggio per l'acquisto in digitale anche in 4K UHD su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 28 maggio sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Nel frattempo, se ve lo siete persi al cinema o semplicemente se avete voglia di rivederlo, i primi 10 minuti sono già disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia, e potete gustarveli cliccando sul player in alto.

Tra i contenuti extra spiccano la riflessione di Michael B. Jordan e Bryan Stevenson sull'importanza di raccontare questa storia al pubblico di oggi, lo speciale dedicato alla Equal Justice Initiative, dagli umili inizi fino a diventare un punto di riferimento nella lotta per i diritti civili capace di avere un impatto positivo sulla vita di migliaia di persone; inoltre, anche ben 15 minuti di scene inedite.

