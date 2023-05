Il Diritto di Contare, Taraji P. Henson incontrò la matematica che ha ispirato il film!

Il diritto di contare ripercorre la storia della matematica Katherine Johnson che curò i calcoli delle finestre di lancio delle prime spedizioni NASA. Subito dopo aver firmato per il film, Taraji P. Henson ebbe un incontro faccia a faccia con la donna per riuscire a capire meglio il ruolo.

Durante le conversazioni che l'attrice ebbe con la matematica comprese immediatamente la sua indole da genio. La donna, infatti, si era diplomata al liceo all'età di 14 anni per poi concludere il college ad appena 18 anni. La Johnson, che all'epoca dell'incontro aveva 98 anni, era perfettamente lucida e capace di raccontare la propria storia e tutte le conseguenze che della sua condizione di donna di colore in un contesto maschilista e prevalentemente bianco. La morte di Katherine Johnson nel 2020 ha portato alla fine di una generazione di grandi geni che hanno contribuito silenziosamente alla storia della matematica e della fisica.

La donna, nonostante la longeva età, ha avuto la possibilità di vedere sul grande schermo il ritratto realizzato da Taraji P. Henson e il modo in cui è riuscita a catturare la voglia di rivalsa che, a quanto pare, ha sempre fatto parte del carattere della Johnson. Nonostante abbia subito apprezzato il lavoro fatto dall'attrice ha continuato a chiedersi il motivo per cui una grande major abbia voluto realizzare un film sulla sua storia. Una conferma di quanto, molto spesso, i grandi rivoluzionari non capiscano l'importanza e l'impatto che le loro azioni hanno avuto per le generazioni future.

