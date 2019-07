Fabian Wagner ha postato su Instagram alcune foto inedite di Justice League

Che sia piaciuto o no, lo Justice League di Zack Snyder dovrebbe restare un punto cardine del DC Extended Universe, nonostante l'inevitabile rinnovamento che quest'ultimo sembra dover attraversare per scongiurare un fallimento più volte sfiorato.

Sul film se ne sono dette tante e ancora se ne dicono, a cominciare dal quasi leggendario Snyder Cut sulla cui esistenza vengono alimentate da tempo svariate fantasie e che potrebbe essere finalmente presentato al prossimo Comic-Con di San Diego.

Nell'attesa, perché non approfittare della generosità di Fabian Wagner? Il direttore della fotografia di Justice League ha infatti pubblicato tramite il proprio account Instagram delle foto inedite del set nelle quali possiamo vedere il Batman di Ben Affleck e la Wonder Woman di Gal Gadot.

Le foto sembrano esser state scattate durante le riprese della scena in cui i due supereroi esplorano il tunnel situato al di sotto del porto di Gotham alla ricerca di Steppenwolf: di lì a poco arriveranno i Parademoni e sarà battaglia! "Ricreare il tunnel ed illuminare tutta l'area è stato davvero divertente" ha commentato Wagner nella didascalia della foto.

Anche per Justice League, come per buona parte dei film del DC Extended Universe, i fan hanno lamentato la presenza di alcuni notevoli buchi di trama: uno di questi è stato recentemente spiegato dallo stesso Zack Snyder.