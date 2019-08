Il direttore della fotografia di Justice League: ''Fa***lo, fateci vedere la Snyder Cut!'

Sembrano passati secoli dai progetti DCEU e dal deludente Justice League, il crossover DC Films che ha mandato a monte tutti i piani di Zack Snyder e Geoff Johns e condotto Walter Hamada alla presidenza dello studio e il "rilancio" cinematografico dei cinecomic con un modello produttivo più riuscito e promettente.

Secoli, dicevamo, che sono però anni, ed esattamente due, che in fin dei conti sono davvero pochi in virtù dei cambiamenti che si sono susseguiti in così breve tempo. Un elemento, comunque, torna costantemente sulla bocca dei fan e degli addetti ai lavori di Justice League, e cioè quella Snyder Cut (la director's cut del regista) che sarebbe dovuta uscire tempo fa ma che a quanto pare non vedrà mai la luce, anche se se il direttore della fotografia del film, Fabian Wagner, non conosce mezze misure nel chiedere a gran voce di poterla realizzare insieme al cineasta.



In una recente intervista, infatti, Wagner ha infatti rivelato: "Da fan e da direttore della fotografia che ha lavorato alacremente al fianco di Zack Snyder al film, certo che voglio vedere la director's cut. Voglio dire, 'fanculo: amerei letteralmente vedere la versione definitiva di Zack Snyder". Al momento, comunque, sappiamo solo che una Snyder Cut esiste e che forse in futuro i dirigenti Warner Bros. potrebbero considerare la possibilità di produrla e distribuirla in versione home video.



Chissà.