Il direttore della fotografia: 'Doctor Sleep unisce vecchio e nuovo King!'

Shining è stato, tra gli innumerevoli film tratti dalle opere di Stephen King, sicuramente uno dei più discussi. Il film di Kubrick, ritenuto all'unanimità un capolavoro dell'horror e del cinema in generale, si differenzia parecchio dall'opera dello scrittore del Maine, che infatti non ne fu un grande fan.

Trentanove anni dopo l'uscita di Shining siamo qui a parlare del suo sequel diretto, questo Doctor Sleep tratto anch'esso da un libro di Stephen King edito nel 2013 e prossimo al debutto nelle sale, programmato per il prossimo 8 novembre.

Come si comporterà il film di Mike Flanagan nei confronti dell'opera di King? Avrà un approccio più fedele o, proprio come il film di Kubrick, si prenderà le sue libertà? Ce lo spiega Michael Fimognari, direttore della fotografia che con Flanagan ha collaborato anche nella serie Netflix The Haunting: "Doctor Sleep è esplosivo, è così divertente, così bello poter vivere in quell'universo. Doctor Sleep è stato in un modo fantastico l'unione di tutte le nostre esperienze, perché ha un piede nel vecchio Stephen King che tutti conoscono e uno nel moderno storytelling di King, e poi c'è Mike e, inoltre, ci ergiamo anche sulle spalle di Kubrick. C'è tutto questo cinema e questa letteratura a darci la spinta!" ha raccontato Fimognari, lasciando intendere che il film sarà fedele alla narrativa di King senza, però, dimenticare l'incredibile lezione di cinema data da Stanley Kubrick con Shining.

Il trailer di Doctor Sleep è disponibile online, e lo stesso Stephen King sembra esserne entusiasta. Mike Flanagan, inoltre, ha svelato che tutte le scene tratte da Shining sono in realtà riprodotte da zero appositamente per il film.