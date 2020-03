Direttamente su Chili: Bloodshot, L'Uomo Invisibile e altri film arrivano in streaming

Il Coronavirus ha condizionato anche l'industria cinematografica. Molte produzioni sono state interrotte e diverse uscite sono state posticipate. Un'altra soluzione sembra essere il passaggio diretto allo streaming di titoli inizialmente destinati alla sala. Per la prima volta in assoluto. E proprio in questo contesto Chili propone alcuni film.

Nella libreria di Chili è possibile accedere ad alcuni film che avrebbero dovuto passare dalla sala e che - in seguito alla chiusura dei cinema causa pandemia - non hanno potuto concretizzare l'uscita.

Ecco perché la piattaforma streaming propone film come L'uomo invisibile di Universal, oppure Bloodshot di Warner Bros. e la dramedy Emma, con protagonista Anya Taylor-Joy.



In questi giorni Chili propone anche diversi sconti a partire dall'iniziativa 'Mood of the Day', grazie alla quale si può ottenere uno sconto sui titoli che rappresentano meglio il proprio stato d'animo. Il genere preferito si propone con un prezzo scontato imperdibile, grazie al quale si potrà assistere ai film adatti ai gusti preferiti di ogni spettatore per un'intera settimana. Al link di Chili potrete scoprire maggiori dettagli riguardo le offerte.

In questo periodo è soprattutto Universal a pensare allo streaming, con diversi prodotti che sul mercato americano hanno saltato l'approdo in sala per arrivare direttamente in home vision.

Su Everyeye trovate un nostro speciale sullo streaming proprio dedicato a questo aspetto.

Vedremo nelle prossime settimane in che modo si evolverà la situazione e se altri titoli inizialmente prodotti per la sala passeranno direttamente alla visione in streaming.