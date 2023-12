Directors on Directors: il cast della nuova stagione del format di Variety è formidabile

Dopo che il segmento Actors on Actors ha riunito finalmente le star di Barbie e Oppenheimer Margot Robbie e Cillian Murphy, in queste ore Variety ha annunciato il 'cast' dell'altro celebre format della stagione dei premi, la serie 'Directors on Directors'.

Come ogni anno, Variety proporrà le diverse coppie di cineasti dietro i film più importanti dell'anno o dell'ultimo periodo, con il format che come al solito vedrà i due registi intervistarsi a vicenda: quest'anno, la coppie al centro della serie saranno composte da Ben Affleck e Michael B. Jordan, sia registi che attori dei due film sportivi Air e Creed III, Bradley Cooper e Spike Lee, con il regista di Maestro alle prese con uno dei maestri del cinema politico hollywoodiano, e poi ancora James Cameron e Greta Gerwig, con il visionario leader indiscusso del box office globale di fronte alla madre del successo planetario di Barbie, con tre interviste che andranno in onda oggi 13 dicembre, il 14 dicembre e il 15 dicembre.

La settimana successiva, invece, sarà la volta dell'avvincente conversazione tutta weird tra Ari Aster e Yorgos Lanthimos su Beau ha paura e Povere creature, che debutterà il 18 dicembre e l'incontro di Ava DuVernay e Michael Mann per discutere di Origin e Ferrari, che debutterà il 19 dicembre. Solitamente queste interviste portano ai fan diversi aneddoti e retroscena interessanti, quindi restate sintonizzati per saperne di più.

Per altri contenuti, scoprite la reunion tra Robert Downey Jr e Mark Ruffalo, le due star del Marvel Cinematic Universe, grazie al format Actors on Actors.