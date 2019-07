La Director's Cut di It - Capitolo 2 andrà oltre le tre ore: 'Contiene scene incredibili'

Pochi giorni fa è stato rivelato ufficialmente che It 2 avrà una durata di 165 minuti, dettaglio non trascurabile per un horror che tra l'altro gli permetterà di superare di un quarto d'ora la versione director's cut del primo capitolo, ferma a 150 minuti.

Ora però Barbara Muschietti, moglie del regista Andy Muschietti e produttrice del film, ha spiegato che la versione teatrale di It: Capitolo 2 non è quella voluta al cento per cento da suo marito: per l'edizione home-video del film sarà infatti pubblicata una nuova director's cut, che includerà tutte le scene girate da Muschietti e supererà la soglia delle tre ore.

"Pubblicheremo una director's cut anche per questo secondo capitolo, perché questa volta la merita sicuramente", ha condiviso la Muschietti con Digital Spy. "Abbiamo alcune scene fantastiche che non sono entrate nel film. Devi fare delle scelte a volte e ti rendi conto che nella versione teatrale non può entrarci tutto ciò che hai fatto, ma sono sicuramente delle scene degne di essere viste ad una nuova visione."



Al momento non è chiaro quale sarà la durata della director's cut, ma in precedenza Muschietti aveva parlato della possibilità di una versione di quattro ore, alla quale aveva ovviamente dovuto rinunciare in vista del lancio del film in sala.

IT: Capitolo 2 è ambientato 27 anni dopo che gli eventi del primo film, quando il Club dei Perdenti riuscì a sconfiggere Pennywise: il mostro però è tornato ancora una volta per terrorizzare la città di Derry e, ormai adulti, i Perdenti dovranno riunirsi dopo essersi persi di vista per tutto questo tempo e combattere ancora una volta il Male, nelle speranza di riuscire ad ucciderlo per sempre.

Il film uscirà il prossimo 5 settembre.

