'Ne ero dipendente': Laura Pausini si confessa sull'abuso dei social network

In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, la popstar Laura Pausini ha confessato di aver trascorso un periodo di dipendenza dai social network, che fortunatamente è riuscita a superare dopo qualche tempo grazie all'aiuto del marito Paolo Carta. Pausini ha spiegato anche il suo attuale rapporto con il mondo dei social.

"Purtroppo c'ero caduta dentro. Paolo mi ha fatto notare che se stavo sempre incollata al telefono poi non potevo lamentarmi se Paola [la figlia] faceva lo stesso. Ho smesso subito" ha dichiarato Pausini.



Nel corso dell'intervista, Pausini ha parlato anche del complicato rapporto con gli hater che lasciano commenti volgari, cattivi e gratuiti sotto i suoi post:"A volte mi parte proprio il matto, mi chiedo 'Se non ti piaccio, che vuoi da me, perché entri in casa mia?'. Adesso cancello i commenti inopportuni e violenti" ha spiegato la cantante. Nel 2020 aveva fatto scalpore l'epica risposta di Laura Pausini agli hater che l'avevano presa di mira su Instagram.



Il dialogo rimane sempre l'opzione preferita, nonostante tutto:"Razionalmente so che non dovrei sprecare energie con queste persone ma di pancia e cuore non mi arrendo. Vorrei convincerli a non comportarsi così".

Tra le artiste musicali di maggior successo in tutto il mondo, dall'Europa all'America Latina, Laura Pausini è stata la protagonista di un documentario diretto da Ivan Cotroneo disponibile su Amazon Prime Video: su Everyeye trovate la recensione di Laura Pausini - Piacere di conoscerti.