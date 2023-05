Dior, firmato con Johnny Depp l'accordo sulle fragranze maschili più costoso di sempre

Dior, celebre società europea specializzata nell'alta moda, ha recentemente firmato con Johnny Depp un importante accordo, così grande da segnare il più costoso accordo sulle fragranze maschili della storia.

Secondo alcune indiscrezioni, l'accordo triennale supera i 20 milioni di dollari – una cifra decisamente superiore ai 12 di Robert Pattinson con Dior Homme e ai 7 di Brad Pitt con Chanel No.5. E i progetti dell'attore non terminano certo qui: Johnny Depp ha scelto il cast per il film su Modigliani, con la partecipazione di Riccardo Scamarcio.

Era il 2015 quando Depp partecipò alla campagna pubblicitaria di Dior Sauvage, a cui purtroppo seguirono le numerose cause legali con l'ex-moglie Amber Heard – basti pensare a tutte le polemiche per lo spot Dior con Johnny Depp durante la finale di Great British Bake Off. Tuttavia, dopo il verdetto del processo per diffamazione, l'immagine dell'attore è notevolmente migliorata, con tutte le nuove collaborazioni che ne derivano.

In ogni caso, l'accordo tra le due parti ha da sempre prestato poca importanza agli eventi cronaca: come ricorda l'account Instagram di Variety, "è stata al fianco di Johnny Depp anche quando lui navigava in acque agitate nelle pubbliche relazioni a causa della battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard".

Le fragranze della rinomata società di alta moda hanno ottenuto per più di dieci volte il riconoscimento FiFi Award, come nel caso di Poison, Dune, Higher, Fahrenheit e J'adore. Fra i testimonial che hanno lavorato per Dior, invece, ricordiamo Charlize Theron, Marion Cotillard, Natalie Portman e Jennifer Lawrence. Fondata a Parigi nel 1946, compie quest'anno 77 anni.