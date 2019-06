Dimenticate Sharknado: Ian Ziering affronterà uno tsunami di zombie in Zombie Tidal Wave

La saga di Sharknado si è difinitivamente conclusa lo scorso anno tra viaggi nel tempo, dinosauri e mitologia artigiana, ma ora Ian Ziering è già pronto a tornare sul network Syfy con una nuova e già promettente pellicola.

Stiamo parlando di Zombie Tidal Wave, nuovo film prodotto e interpretato dalla star di Beverly Hills 90210 che questa volta lo vedrà affrontare un'orda di zombie proveniente da un maremoto. Dopo l'ormai leggendario tornado di squali, ci troveremo quindi di fronte ad un vero e proprio tsunami di zombie.

"Zombie Tidal Wave mi ha offerto l'opportunità di vedere realizzato il mio concept originale, è incredibilmente soddisfacente essere un creator e lavorare a tutti gli aspetti del processo, oltre al mio contributo come attore" ha detto Ziering. "Io e Darby vogliamo continuare a curare diversi progetti insieme, e non vedo loro di cimentarmi come attore e regista insieme ai miei nuovi partner di produzione."

Negli Stati Uniti Zombie Tidal Wave sarà trasmesso su Syfy il prossimo 17 e 18 agosto in occasione dell'evento "Off the Deep End", che includerà anche la messa in onda dei 6 film di Sharknado e altri film del network come Sharktopus vs Pteracyda e Dam Sharks. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Sharknado: It's About Time.

Ziering è recentemente apparso nel primo trailer del revival di Beverly Hills 90210, che verrà trasmesso da Fox il prossimo 7 agosto.