Dileep Rao sarà nuovamente il Dr. Max Patel nei sequel di Avatar

Il cast artistico del progetto mastodontico del regista e sceneggiatoresi arricchisce del ritorno di uno degli interpreti che hanno partecipato all’opera prima nel 2009. Ricorderete che al termine del primo capitolo il personaggio diottiene dai Na'vi la possibilità di proseguire il proprio lavoro su Pandora.

Non si sa ancora molto dell’arco narrativo sviluppato da Cameron e dalla sua squadra di sceneggiatori per i quattro successivi episodi del franchise. Di sicuro verranno esplorati nuovi habitat e avremo la possibilità di conoscere nuove creature, così come ci immergeremo per la prima volta nel mondo sommerso abitato dal popolo dei Metkayina.

Su quest’ultimo punto lo stesso Cameron ha spiegato come la gran parte delle riprese subacquee avranno a che fare con la realizzazione di Avatar 2 e 3. L’antagonista principale dei quattro lungometraggi sarà sempre Stephen Lang che nel 2009 ha debuttato sul grande schermo nel ruolo del colonnello Miles Quaritch. Il filone centrale proseguirà con lo scontro tra l’indole colonizzatrice degli uomini e la simbiosi dei Na'vi con la natura di Pandora.

Le riprese sono partite ufficialmente in Nuova Zelanda nella seconda metà di Settembre. La produzione dei sequel avrà un budget complessivo stimato al di sopra del miliardo di dollari, una cifra dunque che verrà suddivisa a grandi linee in 250 milioni per ogni pellicola. Lo script è stato curato da Cameron in persona con la stretta collaborazione di Rick Jaffa, Josh Friedman, Shane Salerno e Amanda Silver.

Nel cast artistico ci saranno Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Kate Winslet (Ronal), Oona Chaplin (Varang), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Stephen Lang (Miles Quaritch), Cliff Curtis (Tonowari), Dileep Rao (Dr. Max Patel) e Joel David Moore (Norm Spellman). Gli interpreti di nuova generazione, invece, saranno Jamie Flatters (Neteyam), Britain Dalton (Lo’ak), Trinity Bliss (Tuktirey), Bailey Bass (Tsireya), Filip Gelko (Aonung), Duane Evans Jr. (Rotxo) e Jack Campion (Javier “Spider” Socorro).

Avatar 2 verrà distribuito dalla 20th Century Fox il 18 dicembre 2020, seguito da Avatar 3 il 17 dicembre 2021. Il 20 dicembre 2024 sarà la volta di Avatar 4 ed, infine, Avatar 5 il 19 dicembre 2025.