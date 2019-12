È stato difficile arrivare al titolo Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Lo dice la Kennedy

Appena tre giorni ci separano dall'arrivo nelle sale cinematografiche italiane dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga prima di un rilancio lontano dalla dinastia degli Skywalker, di cui è recentemente tornato anche a parlare lo sceneggiatore e regista J.J. Abrams.

Discutendo con il sito americano io9, il cineasta ha spiegato quanto sia stato complesso dare un titolo all'ultimo film della saga, quadratura del cerchio di tutti e nove i film principali del franchise. Spiega come tutte le persone coinvolte nel progetto avessero compreso la grandezza di questo ultimo film della nuova trilogia, scegliendo di fare tutto per armonizzarsi con le aspettative e l'amore dei fan.



A fare chiarezza ci ha pensato poi Kathleen Kennedy, presidentessa della LucasFilm: "Ogni titolo di Star Wars è sempre stato molto importante. Abbiamo passato molto tempo a rifletterci sopra. È stato un processo interessante. Siamo giunti a questo titolo abbastanza in ritardo, ma perché eravamo tutti davvero immersi nella creazione e produzione di questa storia. E io sono una grande sostenitrice della scelta del titolo rimessa al regista e allo sceneggiatore, permettergli di cogliere ogni sfumatura di quello che stanno scrivendo e di riversala in un titolo funzionale e d'impatto. Credo proprio che quando vedrete questo film capirete perché sia un titolo davvero appropriato".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Vi lasciamo alla nostra intervista a Chewbecca e allo speciale dedicato alla conclusione di Star Wars.