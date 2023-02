Quali sono le differenze tra M3GAN e M3GAN versione rated-r? Rimarrete sorpresi

Quali sono le differenze tra M3GAN e M3GAN versione rated-r, resa disponibile dalla Universal Pictures sulla piattaforma di streaming on demand Peacock? Non molte, a dire la verità.

La versione rated r di M3GAN disponibile in home-video si caratterizza per un montaggio più breve rispetto alla versione uscita nelle sale, 1 ora 41 minuti e 50 secondi contro 1 ora 41 minuti e 56 secondi, dunque non aspettatevi una versione molto differente: si tratta a tutti gli effetti dello stesso film, senza grosse aggiunte di trama o scene bonus.

Come si può facilmente immaginare, comunque, la versione rated-r di M3GAN include maggiore volgarità e in generale tutte le scene delle uccisioni sono più violente e sanguinose. La maggior parte delle imprecazioni aggiuntive arrivano per gentile concessione della protagonista Gemma (Allison Williams), e anche la stessa M3GAN in una delle scene finali si lascia sfuggire un 'Fuck' di quelli tonanti che non piacciono proprio alla MPA, che si occupa del rating dei film hollywoodiani. Per quanto riguarda le scene di violenza, invece, quella del bullo Brandon (Jack Cassidy) non censura il momento in cui l'orecchio del personaggio viene reciso da M3GAN, mentre la morte di David è decisamente più splatter, col sangue che inzuppa la sua assistente Kurt (Stephane Garneau-Monten).

Per altri contenuti, vi ricordiamo che la Universal ha ufficialmente annunciato il sequel di M3GAN, che arriverà nei cinema di tutto il mondo il 17 gennaio 2025.