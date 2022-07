A Different Man: Sebastian Stan col volto tumefatto e irriconoscibile nella prima foto!

Tutti noi amiamo festeggiare quando gli attori perdono o ingrassano per un ruolo. In ogni caso, vale la pena rimanere a bocca aperta di fronte all'incredibile trasformazione di Sebastian Stan da supereroe Marvel e sosia di Tommy Lee a uomo affetto da neurofibromatosi in A Different Man. La prima immagine del film ha debuttato sul suo Instagram.

L'immagine in questione ci restituisce un Sebastian Stan davvero irriconoscibile per effetto del pesante trucco che gli copre il volto, per simulare al meglio le conseguenze della malattia che affligge il protagonista. Il responsabile della sua trasformazione è Michael Marino, un truccatore ed effettista che recentemente ha stupito i fan trasformando Colin Farrell in una versione del Pinguino che non assomiglia affatto a Colin Farrell in The Batman. Marino ha anche realizzato le protesi per Il cigno nero, I morti non muoiono, Io sono leggenda e altri ancora.

La pellicola A Different Man, scritta e diretta da Aaron Schimberg (Chained for Life, Go Down Death), sarà prodotta da A24 e vedrà nel cast anche Renate Reinsve (La persona peggiore del mondo, Ida Takes Charge) e Adam Pearson (Under the Skin, Chained for Life).

Il film, si legge nella sinossi fornita anche dal sito Deadline, segue le vicissitudini di "Edward, un outcast alla ricerca di una nuova vita e un nuovo inizio. Dopo essersi sottoposto a un intervento di chirurgia estetica per il volto, diventa ossessionato dall'uomo che lo interpreta in una produzione teatrale che porta in scena la sua vecchia vita".

Dopo averlo visto nella miniserie Pam & Tommy, Stan è stato protagonista del discusso thriller Fresh arrivato su Disney+ qualche mese fa. A Different Man è prodotto da A24, società sempre più in ascesa nel panorama del cinema indipendente americano.