A Different Man, scoprite il nuovo progetto cinematografico di Sebastian Stan

Sebastian Stan è un uomo davvero davvero impegnato, e non accenna a voler rallentare il ritmo a cui salta da un progetto all'altro: dopo la serie Hulu Pam & Tommy e il thriller Fresh, adesso è il turno di una nuova pellicola: A Different Man.

Da un thriller all'altro.

La star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan ha appena smesso i panni dell'amante cannibale in Fresh, che già si prepara a vestire quelli del protagonista in un altro film dai toni thriller.

La pellicola A Different Man, scritta e diretta da Aaron Schimberg (Chained for Life, Go Down Death), sarà prodotta da A24 e vedrà nel cast anche Renate Reinsve (La persona peggiore del mondo, Ida Takes Charge) e Adam Pearson (Under the Skin, Chained for Life).

Il film, si legge nella sinossi fornita anche dal sito Deadline, segue le vicissitudini di "Edward, un outcast alla ricerca di una nuova vita e un nuovo inizio. Dopo essersi sottoposto a un intervento di chirurgia estetica per il volto, diventa ossessionato dall'uomo che lo interpreta in una produzione teatrale che porta in scena la sua vecchia vita".

Tra i produttori della pellicola troviamo, oltre allo stesso Sebastian Stan, anche Christine Vachon e Gabriel Mayers Killer Films, Vanessa McDonnell di Grand Motel Films e Jason Reif.

Le riprese di A Different Man dovrebbero iniziare già il prossimo mese, mentre non abbiamo ancora una data d'uscita per il film.