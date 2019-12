Dietrofront: i fan di Star Wars adesso stanno ringraziando JJ Abrams

Sarà stato il superamento dei 400 milioni grazie a degli incassi di lunedì semplicemente pazzeschi, ma dopo l'hashtag #ThankYouRianJohnson in queste ore natalizie è diventato virale anche l'hashtag #ThankYouJJAbrams.

Il regista ha avuto il difficile compito di fornire una conclusione molto attesa ad una saga che fu lanciata nel lontano 1977, dopo che lui stesso l'aveva riportata in auge nel 2015 dopo dieci anni di assenza dagli schermi a seguito del "disastro" della trilogia prequel (oggi rivalutata, ma allora sentenziata come fallimentare).

Nonostante i numeri del botteghino del weekend di apertura del film e i punteggi ottenuti dalle recensioni polarizzanti della critica siano i più bassi della trilogia sequel, le dimensioni del fandom del frachise sono così estese che nel mondo ci sono ancora milioni e milioni di spettatori (e critici) che hanno apprezzato molto l'ultimo film della saga, e in queste ore hanno assediato i social per ringraziare Abrams e il suo operato.

Cliccando sul link della fonte che trovate come al solito in calce all'articolo, potrete vedere i numerosi post indirizzati al regista.

A voi è piaciuto The Rise of Skywalker? Siete fra quelli che ringrazierebbero JJ Abrams oppure fra gli oppositori? Diteci che ne pensate!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e le dichiarazioni di Abrams sul bacio lesbo in Star Wars IX.