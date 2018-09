Dietrofront dell'Academy: niente categoria dei film popolari nella prossima edizione

Alla fine, l'Academy ha deciso di fare una sorta di dietrofront, almeno per il momento. Come saprete, lo scorso 8 agosto l'Academy ha annunciato l'arrivo di una nuova categoria ai prossimi Premi Oscar: quella dedicata ai film popolari.

La decisione non era piaciuta a moltissime persone, scatenando anche una sorta di putiferio in rete tra appassionati e giornalisti veri. In particolare, molti hanno ipotizzato che l'introduzione di una categoria simile - a quanto pare fortemente voluta dalla ABC - fosse una sorta di 'contentino' per quei film "di massa" come fantasy, sci-fi e cinecomics, che in alcuni casi vengono considerati meritevoli di una nomination agli Oscar, ma che vengono puntualmente snobbati; un modo come un altro per premiarli, senza doverli 'mischiare' con pellicole ben più serie e di altro livello, insomma.

Una decisione, dicevamo, che non è piaciuta al popolo del web e che ha portato l'Academy, come svela il sito The Hollywood Reporter, ad un vero e proprio dietrofront momentaneo. Di conseguenza, a differenza di quanto annunciato, la categoria dei film popolari non sarà presente alla prossima edizione dei Premi Oscar.

Tuttavia, come spiega il sito, l'Academy continuerà a discutere l'idea del nuovo Premio Oscar ed esaminerà nonché cercherà nuovi input riguardo questa nuova categoria; questo vuol dire che potremmo vederla già nell'edizione 2020. Vi terremo aggiornati a riguardo.