Dietro le quinte della realizzazione degli effetti visivi di Deadpool 2

In seguito all'ufficializzazione della nuova versione (con il rating di PG-13) di Deadpool 2 (titolata Once Upon a Deadpool) in uscita a dicembre, è online un nuovo video che mostra la realizzazione degli effetti visivi del cinecomic.

Il video è stato diffuso in rete dalla DNEG e potete visionarlo comodamente all'interno di questa notizia

Ryan Reynolds riprende i panni del mercenario chiacchierone dei fumetti della Marvel in questo film di David Leitch. Nel cast anche Josh Brolin nei panni di Cable e Zazie Beetz come Domino. Oltre a loro T.J. Miller, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Karan Soni e Leslie Uggams.

La sinossi diffusa dalla Fox è la seguente: "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry,mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo"