Dietro le quinte della creazione degli effetti speciali di Shark - Il Primo Squalo

Shark - Il Primo Squalo (in originale The Meg) è stato un incredibile successo di pubblico, ed oggi vi portiamo alla scoperta della realizzazione degli effetti speciali della pellicola. Potete trovare l'interessante dietro le quinte proprio all'interno della nostra notizia.

Questa la sinossi del film che vede per protagonista Jason Statham: "Un sommergibile oceanico che fa parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina viene attaccato da una gigantesca e imponente creatura che si riteneva estinta. Al momento il sommergibile giace sul fondo della fossa oceanica più profonda del Pacifico con tutto il suo equipaggio intrappolato all'interno. Il tempo stringe e l'esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Statham) viene incaricato da un oceanografo cinese, contro il volere della figlia Suyin, di salvare l'equipaggio. non solo: salvare loro significa salvare l'oceano stesso perché Megalodon (questo il nome della creatura), è una inarrestabile minaccia contro la flora e la fauna dei mari. Tuttavia, cosa che nessuno avrebbe potuto immaginare, Taylor si era già trovato faccia a faccia con quella terrificante creatura e adesso, in squadra con Suyin, deve affrontare le sue paure e mettere a rischio la propria vita per salvare l'equipaggio intrappolato laggiù e ritrovarsi ancora una volta di fronte al più grande predatore di tutti i tempi".

Il film, diretto dal regista Jon Turteltaub, vede nel cast Jason Statham, Bingbing Li, Ruby Rose, Jessica McNamee, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ólafur Darri Ólafsson, Masi Oka, Page Kennedy e Andrew Grainger.

Shark - Il Primo Squalo è arrivato nei cinema italiani lo scorso 9 agosto.