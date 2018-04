Diego Luna di Agents of S.H.I.E.L.D. è il nuovo Terminator!

Non solo il Ghost Rider del Marvel Cinematic Universe. Deadline conferma che l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D., Diego Luna, interpreterà il nuovo Terminator all'interno del nuovo film diretto da Tim Miller (Deadpool).

Nel cast troveremo anche Natalia Reyes e Diego Boneta. Insieme a loro Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton nel ruolo di una nuova versione di Sarah Connor. Il film, prodotto da SkyDance, dovrebbe dare inizio ad una nuova trilogia cinematografica che fungerà da diretto sequel di Terminator 2 - Il giorno del giudizio e ignorerà completamente gli eventi dei successivi Terminator 3 - Le macchine ribelli, Terminator: Salvation ed il recente Terminator: Genisys.

David Ellison di SkyDance produrrà la pellicola insieme a James Cameron che ha riottenuto i diritti di sfruttamento cinematografico del franchise. Cameron concesse i diritti alla produttrice Gale Anne Hurd per un dollaro in cambio della possibilità di dirigere la pellicola originale con Arnold Schwarzenegger come interprete principale. Il film incassò 78.4 milioni di dollari e fu superato dal sequel, diretto sempre da Cameron, che portò a casa addirittura 519.8 milioni.

Billy Ray (Hunger Games) ha scritto il copione più recente da una storia di Miller, Cameron ed Ellis. Le riprese del nuovo Terminator sono attese per l'estate con una data di uscita fissata per il 22 novembre 2019.