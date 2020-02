L'attore Diego Luna abbandona il remake di Scarface

Non lascia dubbi a ulteriori interpretazioni, Diego Luna. Durante un'intervista in quel del Sundance Film Festival, l'attore di Cassian Andor e Narcos: Mexico ha confermato la sua uscita dal remake di Scarface.

Il coinvolgimento di Diego Luna nel remake targato Universal Pictures del classico reinventato più recentemente (si fa per dire) da Brian De Palma era stato annunciato quasi tre anni fa, ma da allora le informazioni sul nuovo Scarface ci sono state date col contagocce.

Dall'annuncio ufficiale di Fuqua alla regia del film, a un possibile interesse per Denzel Washington come protagonista (notizie entrambi risalenti al 2018), non avevamo saputo più nulla al riguardo. Certo, che fosse una pellicola difficile da realizzare, lo si era intuito già dal travagliato sviluppo, e dai tempi necessari anche solo per arrivarci. Ma che l'unica notizia a trapelare in due anni potesse essere l'abbandono da parte di uno degli attori...

Luna, a cui è stato chiesto esplicitamente dall'intervistatore se il suo ruolo nel remake di Scarface fosse ancora nei piani, ha risposto con un secco "No", mettendo a tacere ogni dubbio.

Cosa accadrà dunque al progetto, a questo punto? Si andrà avanti (molto lentamente?) o verrà messo definitivamente da parte?

