Dieci Piccoli Indiani, 20th Century Studios al lavoro sul nuovo film di Agatha Christie

Deadline riporta che 20th Century Studios sta sviluppando un nuovissimo adattamento cinematografico di And Then There Were None, romanzo conosciuto in Italia col celeberrimo titolo di Dieci Piccoli Indiani.

Basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, il film viene descritto come una nuova interpretazione dello stesso e sarà scritto dai coniugi Anna Waterhouse e Joe Shrapnel, autori della sceneggiatura di Seberg con Kristen Stewart.

Pubblicato per la prima volta nel 1939, il romanzo Dieci Piccoli Indiani segue la storia di dieci sconosciuti che vengono invitati su un'isola da una persona sconosciuta. Ognuno di loro ha un segreto da nascondere e un crimine per il quale deve pagare: tra i protagonisti un playboy spericolato, un dottore tormentato, un formidabile giudice, un detective rude, un mercenario senza scrupoli, una zitella timorata di Dio, due servi irrequieti, un generale altamente decorato e un segretario ansioso. Durante il loro soggiorno gli ospiti iniziano a morire uno ad uno.

La Christie definì la storia come la più difficile che abbia mai scritto, ma lo sforzò alla fine pagò perché il romanzo divenne il giallo di maggior successo di tutti i tempi con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel corso degli anni ci sono già stati dieci adattamenti cinematografici e otto adattamenti televisivi, tra i quali ricordiamo il film di Rene Clair del 1945 e la miniserie della BBC del 2015 con Charles Dance e Douglas Booth.

Questo nuovo progetto arriva dopo i successi critici e al botteghino di film gialli come Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh del 2015 e il recente candidato all'Oscar per la sceneggiatura originale Cena con Delitto di Rian Johnson, come noto non un adattamento della Christie ma dichiaratamente ispirato alle sue opere. Entrambi i film avranno dei sequel, con Death on the Nile di Branagh che arriverà ad ottobre 2020 e Knives Out 2 di Johnson attualmente in fase di sviluppo.