Dieci anni di Marvel Studios: ecco l'epico photo shoot

In attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche dell'acclamato Black Panther , i Marvel Studios festeggiano dieci anni di attività, dieci anni di pellicole e di successi. E per iniziare, la Marvel ha diffuso in rete l'incredibile ed epicoche ha riunito tanti attori e filmaker.

Non tutti hanno potuto partecipare alla sessione fotografica (tra cui Clark Gregg che avrebbe voluto esserci ma dall'alto del suo Twitter ha spiegato che stava promuovendo Agents of S.H.I.E.L.D.), ma molti di loro sono presenti. Potete visionare la foto qui sotto o, in versione hi-res, cliccando qui.

Tra gli attori presenti Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Chadwick Boseman, Brie Larson, Jeremy Renner, Tom Holland, Sean Gunn, Hannah John-Kamen, Zoe Saldana, Angela Bassett, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Kurt Russell, Danai Gurira, William Hurt, Karen Gillan, Emily VanCamp, Tessa Thompson, Don Cheadle, Dave Bautista, Michael Peña, Anthony Mackie, Evangeline Lilly, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Frank Grillo, Letitia Wright, Laurence Fishburne, Linda Cardellini, Sebastian Stan, Ty Simpkins, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Benedict Wong, Michael Rooker, Vin Diesel, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson e Jeff Goldblum.

Tra i filmaker (oltre a Favreau, nominato nella lista qui sopra) Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stan Lee, Scott Derrickson, Trinh Tran, Alan Taylor, Brad Winderbaum, Louis Letterier, Jon Watts, Sarah Finn, James Gunn, Joe Russo, Anthony Russo, Joss Whedon, David Grant, Mitchell Bell, Anna Boden, Ryan Fleck, Jeffrey Ford, Peyton Reed, Jonathan Schwartz, Stephen Broussard, Ryan Coogler, Jeremy Latcham, Nate Moore, Christopher Markus, Stephen McFeely, Taika Waititi, Erik Carroll, Ryan Meinerding e Craig Kyle.