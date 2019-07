In dieci anni la Disney ha quadruplicato in profitti l'investimento per l'acquisto Marvel

Nel business c'è un concetto noto come "ritorno sull'investimento", che generalmente è la misurazione del guadagno o della perdita che un acquisto o un investimento genera rispetto al denaro impegnato. Idealmente un'azienda non vuole soltanto rientrare nell'investimento ma anche guadagnarci, e la Disney in questo è davvero al primo posto.

Tendenzialmente si deve ricavare un profitto, che è poi in sostanza quel "ritorno sull'investimento" di cui parlavamo, e a quanto pare nell'affair Marvel da 4 miliardi, acquistata dalla Disney nel 2009, il profitto (neanche a dirlo) è stato tra i più clamorosi di sempre, dato che nell'arco di un decennio la Casa di Topolino ha quadruplicato in solo rientro quell'investimento, per un incasso di 18,2 miliardi di dollari, che stando a USA Today sono i soldi macinati dai vari cinecomic Marvel al boxoffice mondiale.



E mentre la Disney gongola di questi successi, Kevin Feige e soci annunciano un primo tassello dei piani futuri del Marvel Cinematic Universe, che sarà composto sia da cinecomic cinematografici che da serie tv esclusive di Disney+. Tra i tanti progetti della Fase 4 del MCU ci saranno anche Black Widow (1° maggio 2020), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Thor: Love and Thunder di Taika Waititi (3 novembre 2021) e Blade con Mahershala Ali.



Insomma, i profitti sono destinati ad aumentare ancora di più.