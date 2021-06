Die In A Gunfight, ecco l'esplosivo trailer del film con Alexandra Daddario e Diego Boneta

Lionsgate ha diffuso il primo trailer di Die in a Gunfight con protagonisti Alexandra Daddario e Diego Boneta alle prese con una moderna rivisitazione di Romeo e Giulietta, classica storia di William Shakespeare.

Qualche anno fa Alexandra Daddario confessò di aver ricevuto molte offerte per cinecomic ma che ancora non era arrivato il momento giusto per buttarsi in questi progetti. Die in a Gunfight è in cantiere da diversi anni con un cast di protagonisti davvero molto vasto.



Diretto da Collin Schiffli e scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari in Die in a Gunfight, Mary (Alexandra Daddario) e Ben (Diego Boneta) sono le sfortunate pecore nere di due potenti famiglie impegnate in una faida secolare e stanno per riaccendere una relazione dopo molti anni di separazione. Il loro amore proibito coinvolgerà Mukul (Wade Allain-Marcus), il migliore amico di Ben, che gli è debitore, Terrence (Justin Chatwin), l’aspirante protettore di Mary diventato stalker, Wayne (Travis Fimmel), un sicario australiano con una mente aperta e un codice etico, e la sua ragazza spirito libero, Barbie (Emmanuelle Chriqui). Mentre volano pugni e proiettili, diventa chiaro che i piaceri violenti avranno una fine violenta.

"Sono sempre stato attratto dalle storie di amanti sfortunati" ha rivelato il regista, se il lungometraggio si ispira totalmente all’opera di Shakespeare, le cose non sono destinate a finire bene per la giovane coppia.



Die in a Gunfight uscirà nelle sale e on demand negli Stati Uniti il 16 luglio 2021.