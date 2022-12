Die Hard è ufficialmente un film di Natale: lo ha proclamato la città di San Diego

La famosa querelle su Die Hard Trappola di cristallo considerato un film di Natale forse è definitivamente arrivata a conclusione grazie ad un nuovo video pubblicato su Twitter in queste ore da Nathan Fletcher, il presidente del consiglio di amministrazione della città di San Diego, Texas.

"So che ci sono alcune persone là fuori che dicono che Die Hard non è un film di Natale, ma semplicemente non è così. Die Hard è senza dubbio un film di Natale", ha sentenziato il politico nel video-comizio appassionato pubblicato su Twitter e disponibile in calce all'articolo. "Non solo l'intero film si svolge durante la vigilia di Natale, non solo è abbellito da un'incredibile musica natalizia, inclusa una delle più grandi canzoni natalizie di tutti i tempi come 'Christmas in Hollis' dei Run-DMC. Ma fondamentalmente è un film sulla famiglia e sullo stare con coloro che ami. E l'eroe di questo film, il meraviglioso detective John McClane, insieme a sua moglie Holly - devo sottolineare che il suo nome è Holly? - fanno di tutto per assicurarsi che il loro Natale non venga rovinato, per poter stare insieme ai loro figli la mattina di Natale. In tutto e per tutto, è un film di Natale, quindi grazie al potere che mi è stato conferito in qualità di presidente del consiglio dei supervisori della contea di San Diego, proclamo Die Hard ufficialmente un film di Natale in tutta la contea di San Diego ora e per sempre. Buon Natale!".

Insomma, da oggi Die Hard - Trappola di cristallo è finalmente un film di Natale...per lo meno entro i confini della contea di San Diego. Voi da che parte state? Ditecelo nei commenti!

