Die Hard: svelato il titolo ufficiale del sesto capitolo della saga action?

Stando alle parole del produttore Lorenzo di Bonaventura, Die Hard: Year One, sesto film della famosa saga action con protagonista Bruce Willis, ha un nuovo titolo: McClane.

La pellicola riporterà sul grande schermo il leggendario John McClane insieme alla sua versione giovanile. Lo script racconterà parallallelamente una storia abientata nel presente e una ambientata negli anni'70, che presenterà il giovane protagonista tramite l'utilizzo di Flashback. Il regista ha confermato che nel film sarà presente anche la versione giovanile di Holly Gennero.

"Potete capire le nostre intenzioni dal fatto che il titolo della pagina che abbiamo consegnato recita 'McClane'. Vogliamo farvi immergete nei panni di John McClane come mai prima d'ora." ha detto Di Bonaventura a Empire.

Il produttore ha anche confermato che, nonostante la presenza della versione giovanile di McClane, Bruce Willis avrà un grande ruolo all'interno della narrazione: "Non saprei come fare un Die Hard senza Bruce. L'idea che non sia molto importante in questo film non è affatto accurata. Esploreremo John McClane quando aveva vent'anni, ma con la stessa importanza che daremo alla sua versione di 60."

Len Wisman, regista di Die Hard - Vivere o Morire, ha recentemente confermato che lo studio non inizierà la produzione del nuovo film prima che la sceneggiatura sia totalmente completata. Per riscrivere lo script FOX ha ingaggiato Chad e Carey Hayes, autori della sceneggiatura di The Conjuring, film horror di successo diretto da James Wan.