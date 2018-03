Die Hard 6 verrà realizzato, svela l'attore Bruce Willis

E' da tempo che non sentiamo parlare di Die Hard: Year One (questo il presunto titolo), sesto episodio della famosa saga d'azione interpretata da. Ma adesso arrivano dei nuovi dettagli a riguardo.

Durante un'intervista con il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon l'attore ha confermato che, nonostante i pochi aggiornamenti dal 2016, il sesto episodio di Die Hard vedrà la luce. "Sto per andare in California per vedere a che punto è la sceneggiatura. Quindi penso proprio che accadrà" ha svelato Bruce Willis durante l'intervista.

Die Hard: Year One, che fino a prova contraria avrà Len Wiseman come regista, sarà incentrato sul passato di John McClane. Vedremo il protagonista interpretato da Willis ai giorni nostri, dunque, indagare su un caso che scava nel suo passato; l'attore che interpreterà McClane da giovane, almeno per il momento, non è stato ingaggiato.

Attualmente questo Die Hard: Year One non ha ancora una data di uscita fissata.

La saga ha avuto inizio nel 1988 con Trappola di Cristallo, a cui seguì nel 1990 58 Minuti per morire - Die Harder. La saga divenne oggetto di culto per gli appassionati del cinema d'azione con eroi tutti d'un pezzo e, infatti, nel 1995 venne distribuito Die Hard - Duri a morire. Nel 2007 è stato realizzato un quarto capitolo, Die Hard - Vivere o morire, seguito nel 2013 da Die Hard - Un Buon giorno per morire.