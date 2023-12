Die Hard, il reparto costumi preparò 17 canottiere distrutte per Bruce Willis

Uno degli elementi che rende un film iconico è anche il look che i personaggi sfoggiano nel corso della storia. Ciò ha particolare importanza nei film d'azione dove l'estetica diventa un punto di fondamentale importanza. Ciò vale anche per Die Hard - Trappola di cristallo con il personaggio di Bruce Willis.

Si può dire quasi che la moda della canottiera bianca sia partita proprio grazie all'attore. Nonostante lo stesso Bruce Willis ha detto che Die Hard non è un film natalizio, la metà del mondo è convinta del contrario professando come, la pellicola debba essere innalzata a vero e proprio classico del genere. La questione è che, come ogni film d'azione che si rispetti, c'è necessità di un elemento iconico che caratterizzi in maniera forte il protagonista anche dal punto di vista estetico. L'elemento caratteristico di John McClane è proprio la sua canottiera che, a quanto pare, pare sia stata molto più "ricercata" di quanto ci si possa aspettare.

Il reparto costumi di Die Hard, infatti, realizzò ben 17 canottiere bianche in "stato di degradazione" differente da far indossare a Bruce Willis durante le riprese della pellicola in modo che la fatica e lo sforzo fisico venissero resi, di scena in scena sempre più evidenti. Ovviamente, l'obiettivo era quello di rendere intramontabile ed iconico il look del personaggio che, nel corso del tempo, è diventato quasi una cifra stilistica degli eroi d'azione più tradizionali.

La città di San Diego ha proclamato Die Hard ufficialmente un film di Natale ponendo fine ad una lunga e chiacchierata diatriba. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!