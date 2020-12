Die Hard, il regista rivela: "Ecco com'è diventato un film di Natale"

Quella di Die Hard film per le feste a tema natalizio è una diatriba che si è aperta all'indomani del giorno d'uscita, nel lontano 1988, e continua fino ai giorni nostri. In una recente intervista ne ha parlato persino il suo regista, John McTiernan, che ha spiegato in che modalità l'action film più celebre di Bruce Willis lo è diventato.

Da anni si cerca di capire se Die Hard - Trappola di cristallo sia da considerare all'interno dei film di Natale e McTiernan ha fornito una tesi del tutto personale su come lo è diventato in corso di produzione: "Joel Silver mi spedì lo script tre o quattro volte, e riguardava questi orribili terroristi che arrivano nel Valhalla del capitalismo, Los Angeles, portando con sé le proprie armi e i loro metodi malvagi per mettere a tacere delle persone che stavano festeggiando il Natale, persone comunque terribili. Era molto incentrato sulla figura autoritaria che arriva per mettere a posto le cose. E io continuavo a dire a Joel che non volevo farlo".

Dopodiché, McTiernan è tornato proponendo dei cambiamenti che si focalizzassero di più sull'ambientazione natalizia, in modo da richiamare il classico La vita è meravigliosa. "Sono andato da Joel e gli ho detto: 'Okay, se vuoi farmi fare un film su dei terroristi voglio farlo con l'eroe che nella prima scena è con l'autista che si scusa dicendo si non essere mai stato in una limousine prima. L'eroe dice che non c'è problema anche lui non è mai stato in una limousine. Okay, parliamo di gente che lavora (working class)'. E Joel capì subito cosa volevo, fu d'accordo e iniziammo a lavorarci. Infatti, tutti quelli che venivano a lavorarci avevano l'idea di questo come una valvola di sfogo, d'evasione. Ed era gioioso. Avevamo cambiato molte cose e in questo modo Die Hard è diventato quello che conosciamo, non lo avevamo mai concepito come film natalizio, ma la gioia venuta fuori mentre lo facevamo è quello che ce lo ha fatto diventare".

Su queste pagine potete scoprire alcuni segreti su Die Hard - Trappola di cristallo.