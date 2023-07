Die Hard, il regista John McTiernan spiega perché il carcere era 'fantastico'

Secondo John McTiernan, regista di Die Hard, la prigione non è un posto orribile come ci si aspetta. Come ricorda in una recente intervista, infatti, il carcere in cui ha scontato la pena "era un ex campus universitario nel Midwest superiore: niente sbarre, niente filo spinato, niente di niente". Tuttavia, non mancavano i difetti...

In particolare, "l'unica cosa strana era la gente del posto. Se ti vedeva sulle strisce pedonali, allora accelerava e cercava di investirti". Ha inoltre aggiunto: "No, non c'erano etichette alla caviglia. La prigione funzionava secondo il codice dell'onore: se eri in giro, allora dovevi rientrare".

A intrattenerlo, però, è stato soprattutto rispolverare un hobby precedente: "Avevo lavorato come falegname durane tutto il college, quindi mi hanno assoldato in una squadra di carpentieri. Ho passato tutto il mio tempo, tutta l'estate, su queste grandi e vecchie case vittoriane, strappando i tetti e aggiungendone di nuovi, senza maglietta, al sole, proprio come se fossi tornato al college".

Infine, ha ricordato le conversazioni con oltre 250 ragazzi e tutte le incredibili storie che ha avuto il piacere di ascoltare. "Le loro storie erano incredibili, disgustose e scioccanti. La guerra alla droga negli Stati Uniti è razzista. Non esiste un partito repubblicano, si tratta soltanto della Conferedazione, solo ed esclusivamente della Confederazione... La guerra alla droga è un programma di privazione dei diritti civili", al punto che "il 30% degli uomini neri e marroni non potrà mai votare per il resto della propria vita". Eppure, crede che altrettanta involuzione riguardi la narrazione contemporanea: per John McTiernan di Die Hard i nuovi film d'azione sono orribili.

McTiernan ha scontato 10 mesi a Yankton (South Dakota), tra l'aprile 2013 e il febbraio 2014, per aver mentito all'FBI riguardo l'accusa del detective privato Anthony Pellicano riguardo intercettazioni illegali, che nella fattispecie riguardavano Charles Roven (regista del film Rollerball, del 2002). Non sorprende che l'immagine del regista abbia risentito pesantemente dell'accaduto, ma a 20 anni di distanza ha lasciato il passato alle spalle e diretto il thriller d'azione Basic con John Travolta.

Per fare un tuffo del passato, non vi resta che riscoprire Die Hard, la saga action/poliziesca con protagonista John McClane.