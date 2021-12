Die Hard, perché Trappola di Cristallo è ritenuto un film di Natale?

Il Natale è fatto anche di cinema: la Settima Arte ci offre una sfilza infinita di film ormai diventati dei veri e propri must delle festività natalizie, da Mamma ho Perso l'Aereo a mezza filmografia di Frank Capra, passando per Una Poltrona per Due, Harry Potter e... Die Hard! Ma cosa c'entra il film con Bruce Willis?

A una prima occhiata, in effetti, Trappola di Cristallo sembrerebbe tutt'altro che un film da guardare insieme a tutta la famiglia raccolti intorno all'albero: perché, allora, il film con Alan Rickman è diventato per tanti fan un rito irrinunciabile da osservare tra panettoni e pandori?

A spiegare l'origine della discussione è stato l'attore Reginald VelJohnson: "Quando stavamo girando Die Hard non pensavo proprio che potesse diventare un film di Natale. Sapevo che nel film ci sarebbe stata una certa atmosfera natalizia, ma non credevo diventasse il focus principale del film. E non capii che fosse diventato un film di Natale finché non me lo fece capire il pubblico. A quel punto dissi: 'Sì, assolutamente sì, è un film di Natale, è quello che volete. Basta che guardiate il film, a me va bene tutto'. Hanno cominciato a farlo vedere ogni Natale e a me va benissimo".

Fate parte anche voi di coloro per cui non è Natale senza Trappola di Cristallo? Fatecelo sapere nei commenti! Charlize Theron, intanto, è tornata a parlare di una versione lesbo di Die Hard.