Die Hard, perché Alan Rickman stava per rifiutare il ruolo di Hans Gruber?

Straordinario attore di teatro, Alan Rickman ha avuto modo di far conoscere il suo incredibile talento anche sul grande schermo soprattutto grazie a Die Hard, che nel 1988 ne lanciò la carriera in quel di Hollywood: possibile, dunque, che il futuro Severus Piton di Harry Potter fosse tentato dall'idea di rifiutare?

Già, perché quando fu contattato per il ruolo di Hans Gruber in Trappola di Cristallo, l'attore di Love Actually e Guida Galattica per Autostoppisti non fu immediatamente entusiasta della cosa: Rickman era sbarcato a Hollywood letteralmente due giorni prima di ricevere l'offerta, e temeva che l'esordire in un ruolo da villain potesse condizionarne in negativo la carriera.

Timori che, in realtà, non erano poi così infondati: Rickman dovette infatti far fronte per anni alla scocciatura di vedersi contattare principalmente per ruoli del genere. Il successo di Die Hard e i pareri entusiasti sul suo Hans Gruber furono però tali da valere decisamente la pena (soprattutto considerato l'amore che un villain apparente come Severus Piton avrebbe poi ricevuto dai fan, qualche anno dopo).

Cosa sarebbe stato Trappola di Cristallo senza il nostro spietato terrorista, d'altronde? Noi preferiamo non immaginarlo neanche! A proposito: vi ricordiamo che, da qualche ora, Die Hard è ufficialmente un film di Natale. Ma davvero qualcuno riteneva ancora che non lo fosse?