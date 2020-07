Die Hard è un film natalizio? Ecco la risposta della star Bruce Willis

Questa sera alle 21:15 su Cielo andrà in onda il film Vice, con protagonista Bruce Willis che negli anni ha sempre più consolidato il suo successo come stella del cinema muscolare d'azione anni '80, a partire dal cult campione d'incassi Trappola di cristallo - Die Hard, primo capitolo della fortunata saga action diretto da John McTiernan.

Quello però che i fan della saga e del primo capitolo in particolare si sono chiesti da subito, una volta uscito nelle sale il film, è se il primo Die Hard è da considerarsi un film natalizio a tutti gli effetti. Le ambientazioni natalizie abbinate alla natura action-thriller, hanno creato un dibattito acceso fra i fan sulla possibilità di considerarlo un film natalizio.

Trappola di cristallo si concentra sul personaggio di John McClane (Bruce Willis), poliziotto newyorchese che parte per far visita alla moglie a Los Angeles durante le vacanze di Natale. Mentre partecipa ad una festa natalizia nel suo ufficio, McClane è costretto ad entrare in azione dopo che alcuni terroristi tedeschi, guidati da Hans Gruber (Alan Rickman), occupano l'edificio.

Dopo anni di dibattiti perfino lo stesso Bruce Willis ha detto la sua sulla faccenda e a quanto pare è apparso molto sicuro della sua risposta. Durante la registrazione di The Comedy Central Roast of Bruce Willis, un paio d'anni fa la star ha confermato che Trappola di Cristallo, primo capitolo di uno dei franchise più fortunati nella carriera dell'attore, non è un film di Natale. Bruce Willis ha così espresso la sua laconica opinione in merito alla questione-natalizia, dichiarando:"Trappola di cristallo (Die Hard) non è un film di Natale!". A precisa domanda, al termine dello show, sull'effetto che questa notizia potrebbe avere sui fan ha detto:"Vedremo".

Non perdetevi questa sera su Cielo, Vice proprio con Willis.